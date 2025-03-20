Переговори представників Росії та США в Саудівській Аравії, найімовірніше, відбудуться "найближчим часом". Це може статися на початку наступного тижня.

Про це пишуть росЗМІ.

Наразі Пєсков не повідомив, хто буде представляти російську сторону.

За словами Пєскова, обговорюватиметься, зокрема, поновлення Чорноморської ініціативи.

"Там дуже багато нюансів, які треба обговорювати. У нас був багатий досвід реалізації Чорноморської ініціативи. Ми виконували усі умови, але умови стосовно нас виконані так і не були. Це все "на березі" належить обговорити", - заявив прессекретар Путіна.

Також речник зазначив, що йтиметься й про "інші аспекти українського врегулювання".

Раніше у Кремлі цинічно заявили про нібито "небажання українського керівництва погоджуватися на угоду". Мовляв, це "є очевидним і викликає занепокоєння"

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