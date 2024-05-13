Переговори щодо закінчення війни в Україні: цинічні домовленості Китаю та країн Глобального Півдня

Китай повторив російський наратив, що єдиним можливим шляхом вирішення війни в Україні є переговори.

Спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей на початку травня відвідав та поспілкувався телефоном із посадовцями країн Глобального півдня щодо війни в Україні, яку Пекін називає "кризою".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ КНР.

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Відповідно до заяви дипломатичного відомства, Лі відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати та провів зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ чи радниками з нацбезпеки цих країн. Під час цих візитів він також поспілкувався телефоном із представниками урядів Бразилії, Індонезії, Казахстану та інших держав.

"Китай провів поглиблений обмін думками з усіма сторонами щодо "української кризи". І всі сторони загалом погодилися з пропозиціями Китаю щодо охолодження ситуації", - запевнили у МЗС КНР.

Про що домовився Китай та Глобальний Південь

Китай висловив такі пропозиції:

щоб дві сторони дотримуватись трьох принципів для зниження напруженості,

фронт не повиннен розширюватись,

війна не має загострюватися,

усі сторони не повинні вести масовані обстріли один одного.

Китай повторив російський наратив, що єдиним можливим шляхом вирішення війни в Україні є переговори. Тому Лі закликав, щоб сторони конфлікту створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяли деескалації до "досягнення режиму припинення вогню".

Лі також висловив пропозицію Китаю підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно забезпечувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- і газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також зберігати стабільність глобальної промисловості та ланцюжків поставок.

"Усі сторони погодилися продовжувати підтримувати комунікацію та координацію і вітали підтримку міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на охолодження ситуації та конструктивну роль у припиненні бойових дій, а також у сприянні переговорам і відновленню миру", — йдеться в повідомленні МЗС КНР.

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