Переговори США та РФ у Саудівській Аравії: джерела WP повідомили, чи буде присутня Україна

У понеділок 18 лютого у Саудівській Аравії відбудуться переговори США та РФ. Україна не буде присутньою на цьому етапі.

Про це пише The Washington Post.

"Ні Зеленський, ні його його помічник Андрій Єрмак не планують бути присутніми на зустрічі в Саудівській Аравії", - зазначає видання з посиланням на анонімне джерело, знайоме із ситуацією.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Європа братимуть участь у будь-яких реальних переговорах щодо припинення війни. Він вважає, що зустріч США з Росією цього тижня є шансом побачити, наскільки серйозно налаштований президент Росії.

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