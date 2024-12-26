Переговори з Путіним: що станеться, якщо Росія відмовиться від перемир’я — The Telegraph

Оглядач британського видання відзначив, що навіть якщо переговори відбудуться, їхні наслідки можуть бути насправді сумними.

Політики у Європі сподіваються, що новообраний президент США Дональд Трамп незабаром укладе вигідну мирну угоду з російським президентом Володимиром Путіним. Але як розвиватиметься ситуація, якщо Росія відмовиться від запропонованого перемир’я?

Таку можливість розглянув у своїй колонці оглядач британського видання The Telegraph Френсіс Дірнлі.

За його словами, Європа не змогла належним чином підготуватися до сценарію невдачі у спробі домовитися з Путіним, не сформувавши єдиної узгодженої позиції та надто покладаючись на Вашингтон. При цьому автор висловив думку, що з морального погляду Захід навіть не повинен вести переговори з авторитарною державою-агресоркою, а повинен прагнути до поразки Росії.

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“Відмова від цього свідчить про небезпечну мовчазну згоду, побудовану на хибних ідеях”, - наголосив Дірнлі.

Оглядач відзначив, що навіть якщо переговори відбудуться, їхні наслідки можуть бути насправді сумними.

“Росія може відмовитися від переговорів, залишивши Європу не готовою самотужки озброїти Україну, тоді як Трамп відмовить їй у підтримці. Або ж Путін може вдавати добру волю, затягуючи переговори, поки триває війна, лише для того, щоб запропонувати жахливий компроміс: віддати території без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європа могли б прийняти”, - вважає він.

За найкращим сценарієм, який допускає Френсіс Дірнлі, якщо Росія відмовиться від серйозних переговорів, то саме Москву, а не Київ будуть сприймати як головну перешкоду на шляху до миру, а це може змусити Вашингтон посилити підтримку України, зміцнивши її позиції на полі бою та потенційно змусивши Путіна до серйозних переговорів.

“Але це найоптимістичніший сценарій – і навіть він передбачає довшу, криваву війну”, - наголосив він.

Оглядач The Telegraph назвав катастрофою для Європи те, що їй не вдається “продемонструвати свою здатність – як в моральному, так і в військовому плані – підтримати Україну не тільки у боротьбі, але й у потенційній перемозі”.

“Коли ви поступаєтесь у суперечках, ви врешті-решт поступаєтесь територією. Така ціна бездіяльності. І гинуть невинні люди”, - підсумував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Кремлі "не відчувають жодних ілюзій" щодо перспектив “легкого врегулювання української кризи [тобто війни, яку веде Росія в Україні]” наступного 2025 року. За його словами, тільки перемир'я Москву не влаштовує.

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