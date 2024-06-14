Переговори з РФ: коли розпочнуться і хто буде посередником - The Economist

Альтернативні майданчики для переговорів з Росією можуть з'явитися вже пізньої осені цього року.

Серйозні переговори з Росією навряд чи розпочнуться раніше, ніж наприкінці 2024 року, а потенційними посередниками називають Саудівську Аравію, Туреччину та Ватикан.

Про це пише в п’ятницю, 14 червня, авторитетне видання The Economist.

У публікації, яка з’явилася напередодні відкриття Саміту миру у Швейцарії, йдеться про альтернативні майданчики для переговорів з Росією, які, "можливо, розпочнуться вже пізньої осені".

"В якості потенційних посередників називають саудівців, турків і Ватикан. Цікаво, що всіх запросили на саміт Великої сімки на півдні Італії, який відбудеться напередодні українсько-швейцарського», - зазначають у статті.

У виданні нагадали про сигнали Путіна, якими він демонструє готовність до переговорів за умови збереження поточної ситуації з окупацією частини території України. Але така пропозиція не влаштовує ні Україну, ні її партнерів. Зокрема, Андерс Фог-Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, який консультує Україну, заявив, що "російські війська мають покинути Україну до початку переговорів".

Як зазначили у виданні, офіційно США не нав’язують своєї позиції щодо війни в Україні, однак "вже точаться розмови про те, що, на думку Америки, може бути прийнятним завершенням війни".

Цитуючи неназваного західного дипломата, видання стверджує, що кілька факторів визначатимуть час і умови будь-якого припинення вогню.

Найперше, це залежатиме від поля бою: якщо Україна зможе утримати свої позиції після поточного літнього наступу Росії, вона опиниться в сильнішій позиції на переговорах. Це також залежить від стану здоров'я Путіна. І це також залежить від американських виборів у листопаді.

"Таким чином, кінець цього року є найбільш ранньою передбачуваною датою для початку переговорів, і, можливо, набагато пізніше", - резюмує The Economist.

Нагадаємо, Україна вже планує другий Саміт миру, який буде проведений за результатами першого. Можливі певні формати участі й Росії в такій зустрічі.

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