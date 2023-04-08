Перехоплення підрозділом “Карпатські гадюки” російських винищувачів: опубліковано фото

Винищувачі F-16 піднялися на перехоплення двох російських літаків з німецької авіабази НАТО в Юдемі.

Міністерство оборони Румунії опублікувало фото перехоплення двох російські винищувачів Су-27, що летіли над міжнародними водами в зоні відповідальності НАТО.

Як це відбувалося продемонстрували у суботу, 8 квітня, на Facebook-сторінці румунського оборонного відомства.

“Два винищувачі F-16 загону “Карпатські гадюки” були підняті по тривозі Центром повітряних операцій НАТО в Юдемі, Німеччина. У зоні відповідальності НАТО було виявлено два непізнані літаки, які пролітали над міжнародними водами”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до стандартних процедур румунські F-16 були підняті по тривозі для уточнення повітряної ситуації. Після перехоплення літаки були ідентифіковані як два Су-27 Flanker, що належать Російській Федерації.

Їх безпечно вивели із зони відповідальності Альянсу.

“Успішне завершення першого перехоплення в рамках посиленої місії повітряної поліції в країнах Балтії підтверджує високий рівень боєздатності загону “Карпатські гадюки” та здатність ВПС Румунії розгортати та використовувати літаки F-16 в місії НАТО”, - зауважив командир загону командир Влад Космін.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 квітня, румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

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