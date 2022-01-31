Перехоплення ракети в ОАЕ та коронавірус у Пекіні. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США прагнуть зберегти "стратегічну невизначеність" у питанні санкцій, які будуть запроваджені проти Росії в разі її вторгнення до України, заявила заступниця американського держсекретаря з політичних справ Вікторія Нуланд. Читати далі –>
- Пані посол України у США Оксана Маркарова переконана, що жодна держава не перебуватиме в безпеці, якщо Російська Федерація нападе на Україну. Читати далі –>
- Об'єднані Арабські Емірати під час офіційного візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа перехопили випущену єменськими повстанцями-хуситами балістичну ракету. Читати далі –>
- У КНДР підтвердили запуск 30 січня балістичної ракети класу "земля-земля" середньої та великої дальності "Хвасон-12" (Hwasong-12). Читати далі –>
- У Пекіні після виявлення двох випадків захворювання на COVID-19 оголосили про ізоляцію декількох житлових районів на північ від центру міста. Читати далі –>