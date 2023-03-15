Перехоплення росіянами американського дрона над Чорним морем є унікальним: заява Білого дому

Дії Росії були небезпечними, непрофесійними та безрозсудними, кажуть у Вашингтоні.

США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який був атакований російським Су-27 над Чорним морем 14 березня, не потрапив у чужі руки.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі в коментарі CNN.

За його словами, перехоплення російськими літаками американських повітряних суден над Чорним морем "не рідкість".

Кірбі каже, що останніми тижнями були й інші перехоплення. Але учорашній інцидент є унікальним тим, наскільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії.

За словами представника Білого дому, США "зробили кроки із захисту своєї власності "щодо цього конкретного безпілотника".

"Ми явно не хочемо, щоб хтось отримав його у свої руки крім нас", - наголосив Кірбі.

Що відомо про зіткнення російського Су-27 із дроном США?

14 березня російський винищувач Су-27 спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії РФ. Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

Згідно із заявою європейського командування армії США, два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення дрона.

Американські військові, які стежили за переслідуванням російськими винищувачами Су-27 безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, були шоковані. Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, можливо, залити камери безпілотника або пошкодити його датчики.

У зв'язку із інцидентом посла РФ у США викликали в Державний департамент у Вашингтоні. Його зустріч із помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід тривала близько пів години.

Посол РФ, своєю чергою, заявив про небажання "конфронтації" його країни зі Штатами, і що американська авіація має триматися подалі "від російського кордону".