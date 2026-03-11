Переговорник Путіна прибув до США: про що домовлятиметься

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який вважається ключовим комунікатором Кремля із Вашингтоном, прибув до США для переговорів з американською адміністрацією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, зустріч відбувається у Флориді в рамках російсько-американської робочої групи з економіки.

Склад переговорників не розголошується.

Агентство зазначає, що візит Дмитрієва відбувся після недавньої заяви американської влади про готовність послабити санкції проти російської нафти в умовах різкого зростання світових цін на енергоносії.

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент раніше повідомив, що Вашингтон розглядає таку можливість, щоб зняти напруженість на паливному ринку, спричинену військовим конфліктом на Близькому Сході.

Пізніше Дмитрієв підтвердив у соцмережі X, що обговорює зі США це питання, наголосивши, що західні санкції «завдають шкоди світовій економіці».

Як повідомлялося раніше, адміністрація Дональда Трампа опрацьовує кілька сценаріїв — від широкого послаблення до адресних заходів, які б дозволили деяким країнам купувати російську нафту без ризику потрапити під американські обмеження.

Джерела агентства пов’язують ці плани з необхідністю стримати стрибок цін, спровокований перебоями поставок через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових морських перевезень нафти.

Нагадаємо, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану уже стала несподіваним подарунком для Кремля. Через блокування Ормузької протоки, яка є головною артерією світової нафтової торгівлі, ціна російської нафти різко зросла, перевищивши показник, закладений у бюджеті держави-агресорки.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати скасують низку нафтових санкцій, щоб врегулювати світові ціни.

Зокрема, через місяць після того, як Індія погодилася на вимогу США припинити імпорт нафти з РФ в обмін на торговельну угоду, Вашингтон дозволив Делі знову її купувати.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток міжнародної ситуації та конфлікт навколо Ірану.