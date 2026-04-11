Переговори США та Ірану: які козирі має Тегеран

Переговори США - Іран

Іран підходить до нових переговорів зі США у впевненому настрої після понад місяця бойових дій, однак ризикує переоцінити власні можливості. Попри втрати у військовій та промисловій сфері, Тегеран вважає свої позиції сильними — передусім завдяки контролю над Ормузькою протокою, яка має ключове значення для світових енергоринків.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Переговори, заплановані на найближчі вихідні, можуть стати випробуванням для обох сторін. Іран, за оцінками аналітиків, може наполягати на максимальних вимогах, тоді як адміністрація президента США Дональда Трампа навряд чи піде на значні поступки.

Експерти зазначають, що фактор часу зараз грає на користь Ірану. На відміну від США та їхніх союзників, Тегеран може дозволити собі затягувати переговори, використовуючи обмеження судноплавства через Ормузьку протоку як інструмент тиску. Обмежений доступ до цього маршруту вже впливає на світові ціни на нафту і може призвести до їх подальшого зростання.

Водночас сам Іран також стикається з внутрішніми викликами. Попри риторику про «перемогу», країна зазнала значних руйнувань, а економіка ще до війни перебувала у кризовому стані. Однією з ключових вимог Тегерана на переговорах залишається зняття або послаблення санкцій, що дозволило б відновити економіку.

Аналітики попереджають, що надмірно жорстка позиція Ірану може ускладнити досягнення домовленостей. Хоча сторони теоретично можуть дійти компромісу — зокрема щодо відкриття Ормузької протоки та обмежень ядерної програми — нинішній баланс інтересів робить переговори складними.

Окрему роль відіграє й міжнародний контекст. Країни Перської затоки та великі економіки, зокрема Китай, зацікавлені у стабільності поставок енергоносіїв і можуть чинити додатковий тиск на Іран у разі затягування кризи.

Таким чином, хоча Іран і має сильні позиції на старті переговорів, подальший розвиток подій залежатиме від того, наскільки гнучкими виявляться сторони і чи зможуть вони уникнути нової ескалації.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Втім, зауважив він, пауза в ударах буде можлива за умови виконання Тегераном конкретної вимоги — відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Уже 8 квітня Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.

У суботу, 11 квітня, віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Пакистану для переговорів з Іраном щодо припинення бойових дій.