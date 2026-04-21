Переговори Ірану та США в Пакистані зірвалися: що відомо

Іран та США

Іран не братиме участі в раунді переговорів з США, запланованому на середу в Пакистані.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Водночас за інформацією Clash Report стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс теж скасував свою заплановану поїздку до Пакистану. Причини таких рішень обох сторін та інформація про можливе перенесення зустрічі наразі не розголошуються.

Переговори Ірану зі США — останні новини

Нагадаємо, переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут: Тегеран офіційно відмовився від другого раунду зустрічей в Ісламабаді. Ситуація загострилася після обстрілу американцями іранського судна в Ормузькій протоці, що Іран назвав «агресією».

За даними Reuters, сторони досі мають критичні розбіжності щодо ядерної програми, а попередні спроби діалогу супроводжувалися погрозами з боку Дональда Трампа.

Раніше в Тегерані вже пояснювали своє рішення жорсткою позицією Вашингтона. Зокрема, йдеться про «завищені вимоги», непослідовність у переговорах, а також триваючу морську блокаду, яку в Ірані вважають неприйнятною.

Водночас найближчими днями спливає термін двотижневого перемир’я між сторонами. Попри формальне дотримання домовленостей, ситуація залишається напруженою. Зокрема, Іран вкотре відмовився відкривати Ормузьку протоку, звинувативши США у порушенні попередніх домовленостей.