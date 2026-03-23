509
1 хв

Переговори між США та Іраном: Тегеран відреагував на заяву Трампа

Іран стверджує, що Трамп і США «зазнали поразки».

Катерина Сердюк
Прапор Ірану / © Associated Press

В Ірані прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про переговори між Вашингтоном і Тегераном. Так, іранська сторона заявляє, що інформація не відповідає дійсності.

Про це пише Clash Report.

Що каже Іран про переговори з США

Іранські медіа, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, відкинули заяви Трампа, стверджуючи, що жодних перемовин зі США не відбувалося.

«Боротьба триває… і це ще одна поразка для диявола. Трамп і Сполучені Штати знову зазнали поразки», — сказав речник Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ебрахім Резаєй.

Міністерство закордонних справ Ірану також заявило, що жодних переговорів із Вашингтоном немає. Там звинуватили Трампа в тому, що він намагається виграти час, поки тривають зусилля щодо деескалації в регіоні.

Нагадаємо, Трамп натякнув на можливий мир з Іраном. Він повідомив про «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та беззаперечного припинення наших воєнних дій на Близькому Сході». Так, американський лідер заявив, що дав вказівку військовим відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період. Американський лідер акцентував: надалі усе залежатиме від успіху поточних зустрічей та обговорень.

Наступна публікація

