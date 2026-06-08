Переговори між Україною та Росією: у ЗМІ назвали неочікуваного посередника

Переговори між Україною та Росією / © ТСН.ua

Реклама

Єрусалимський православний патріарх Феофіл III може виступити посередником у переговорах між Росією та Україною щодо припинення війни. Президент США Дональд Трамп начебто погодив його кандидатуру.

Про це повідомляють джерела ізраїльського Ynet, знайомі із зустріччю, що відбулася минулого четверга у Білому домі у Вашингтоні.

За інформацією видання, зустріч тривала недовго — близько 40 хвилин. Вона відбулася нібито на тлі зусиль Трампа щодо припинення бойових дій між Україною та країною-агресоркою Росією. Зокрема, обговорювалася можливість того, щоб патріарх допоміг встановити канал зв’язку між Москвою та Києвом.

Реклама

«Феофіла вважають довірою обох сторін завдяки його становищу в православному світі та участі в минулих дипломатичних і гуманітарних зусиллях, включаючи минулі контакти між Росією та Ізраїлем щодо звільнення ізраїльської мандрівниці Наами Іссахар з російської в’язниці», — зазначають автори видання.

За даними інтернет-медіа, релігійний лідер, очікується, зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним уже цього місяця в рамках цієї ініціативи.

Переговори Росії та України — останні новини

Днями стало відомо, що російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Володимира Зеленського, щоб той нібито передав Путіну послання про мирні переговори. Як пише Financial Times із посиланням на власні джерела, у повідомленні йшлося про готовність лідера України зустрітися із російським диктатором на першому двосторонньому саміті.

Водночас Путін на своєму Петербурзькому економічному форумі (ПМЕФ) розповів, що наприкінці травня йому зателефонував «один із представників російських бізнес-кіл» і повідомив, що його запросили до Києва. За його словами, ця зустріч відбулася 21 травня.

Реклама

Новини партнерів