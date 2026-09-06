Переговори представників Трампа з Путіним у Москві завершилися: перші деталі

Переговори з Путіним Віткоффа і Кушнера / © Associated Press

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Переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі завершилися після майже трьох годин зустрічі. Американські представники залишили територію Кремля без коментарів для журналістів та відбули до аеропорту.

ТСН.ua зібрав основні відомості про переговори.

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Зустріч відбулася 5 вересня і була присвячена можливому мирному врегулюванню війни Росії проти України.

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Кортеж Віткоффа та Кушнера прибув до Кремля разом зі спецпредставником Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.

Що обговорювали у Кремлі

Напередодні поїздки американських представників Дональд Трамп заявив, що Віткофф і Кушнер прямують до Києва та Москви з конкретним планом, метою якого є припинення бойових дій. Водночас президент США не став розкривати зміст запропонованого документа.

Під час зустрічі Путін заявив, що питання, які сторонам належить обговорити, є «непростими».

Російський президент також передав Трампу слова вдячності та найкращі побажання, зазначивши, що американський лідер не припиняє спроб зробити внесок у врегулювання російсько-українського конфлікту.

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За словами Путіна, контакти такого рівня «завжди йдуть на користь».

Дивний комплімент Путіну

Водночас особливу увагу привернула заява Віткоффа на початку зустрічі. Спецпосланець Трампа, який протягом майже року бере участь у спробах Вашингтона домогтися припинення війни, заявив Путіну, що згадуватиме зустрічі з ним після виходу на пенсію.

«Президенте Путін, щиро дякуємо, що прийняли нас. Ми щойно сиділи надворі — я, Джаред, Кирило, Юрій — і говорили про те, що коли вийдемо на пенсію, у нас буде стільки неймовірних історій та спогадів», — сказав Віткофф.

Після цього американський посланець окремо виділив зустрічі з російським президентом: «І зустрічі з вами будуть на самому вершечку цього списку».

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Його слова прозвучали на тлі повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже п’ятий рік, тоді як російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Про що збрехав Путін

Під час переговорів Путін також заявив, що Росія нібито не завдавала ударів по Києву від початку 5 вересня. За його словами, прохання про припинення атак на українську столицю надійшло офіційними каналами.

«Росія зробить усе, що від неї залежить, для забезпечення безпеки переговорів та посередників у особі Віткоффа й Кушнера», — заявив глава Кремля.

Водночас у цей же день російська атака на Київську область призвела до загибелі двох людей у Бучанському районі Київської області. Внаслідок ударів також були пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та залізнична інфраструктура.

На тлі переговорів президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві на період переговорів американської та російської сторін.

«Ми готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі», — сказав Зеленський.

Він уточнив, що Україна готова не завдавати ударів по Москві до завершення понеділка, очікуючи від Росії аналогічного кроку щодо Києва.

Про що говоритимуть в Києві

Після завершення переговорів у Кремлі Віткофф і Кушнер, як очікується, у неділю, 6 вересня, вирушать до Києва. Там американські представники мають продовжити консультації вже з українською стороною.

Водночас військово-політичний аналітик Олександр Коваленко припустив, що представники адміністрації Трампа можуть під час переговорів переконувати Київ погодитися на виведення українських військ із Донбасу.

«Завтра нас переконуватимуть добровільно вивести війська з „Донбасу“. Особливий акцент — саме на „Донбасі“, а не Донецькій області», — припустив Коваленко.

Нагадаємо, раніше Bloomberg оцінював очікування від переговорів Віткоффа і Кушнера в Москві як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити американських представників до Росії не дали результатів, а в Кремлі не бачать підстав вважати, що цього разу Вашингтону вдалося підготувати пропозиції, які Москва готова прийняти.

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