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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Переговори про мир між Україною та РФ: ще одна держава висунула Путіну жорстку вимогу

Санду вкотре наголосила, що присутність російських військ на території Республіки Молдова, а саме у Придністров’ї, є незаконною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Придністров'я

Придністров’я / © ТСН.ua

Молдова хоче, щоб Путін забрав свою армію із Придністров’я, і це питання може увійти до мирних переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни.

Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду в ефірі Pro TV Chișinău, передає Moldpres Md.

Глава держави вкотре наголосила, що присутність російських військ на території Республіки Молдова, а саме у Придністров’ї, є незаконною. За її словами, це питання постійно порушується і молдовською стороною, і європейськими партнерами.

«Придністровський регіон — частина Республіки Молдова. Звісно, ​​ми обговорюємо і Придністровський регіон. Найбільша проблема — незаконна присутність російських військ. Зрозуміло, щоразу і ми порушуємо цю тему, і вони її порушують», — сказала вона.

Вона зазначила, що у разі можливих переговорів щодо завершення війни в Україні ЄС може також взяти до уваги «придністровську проблему, зокрема мирне виведення російських військових із регіону».

Санду висловила сподівання, що разом із Європою їм вдасться «вирішити цю проблему».

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ вкотре залякує своїх громадян про «небезпеки», які нібито чекають на них у Молдові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
548
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