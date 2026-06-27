Переговори про мир: очільник МЗС Туреччини зробив несподівану заяву

Переговори України та Росії

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність Анкари знову надати майданчик для переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві.

За словами Фідана, Туреччина підтримує якнайшвидше завершення війни шляхом дипломатії та на основі міжнародного права, однак нинішній переговорний процес перебуває у стані застою.

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«Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права. На нинішньому етапі ми бачимо, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків», — зазначив очільник МЗС Туреччини.

Фідан підкреслив, що Анкара вже передала відповідні сигнали сторонам і готова знову зібрати делегації України та Росії для продовження переговорів.

«У цьому контексті хочу заявити світовій громадськості так само, як ми вже повідомили сторонам, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні», — заявив він.

У контексті саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня, турецький міністр також звернув увагу на ширший контекст безпеки, зазначивши, що війна в Україні впливає на переоцінку оборонних можливостей країн Півінічноатлантичного Альянсу та розвиток їхньої оборонної промисловості.

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Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ — вперше від 2022 року. Однак суттєвого прогресу не було.

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