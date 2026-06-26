Переговори про вступ України до ЄС загальмували: у чому причина

Вступ України в ЄС / © ТСН.ua

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Робота над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу продовжиться вже під час головування Ірландії — після 1 липня.

Про це повідомив неназваний дипломат ЄС, якого цитує «Суспільне».

За його словами, на засіданні робочої групи з питань розширення 26 червня знову не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Наступне засідання заплановане на 3 липня, однак порядок денний поки що невідомий.

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Дипломат не уточнив, хто саме заблокував затвердження цього разу, — раніше це робив Будапешт.

Угорська сторона й надалі ускладнює процес: прем’єр-міністр Петер Мадяр раніше заявив, що прискорене членство України «буде нечесним» для країн Західних Балкан, і натякнув, що Угорщина в своїх запереченнях не самотня.

Водночас посадовець Єврокомісії, процитований виданням, спростував занепокоєння щодо конкуренції між кандидатами. За його словами, вступ ґрунтується виключно «на заслугах», і за наявним планом першою до ЄС має приєднатися Чорногорія, далі — Албанія, тоді як Сербія відстає через брак реформ.

Дипломат ЄС також зауважив, що певний поступ Західних Балкан на шляху до членства став можливим саме завдяки Україні: до повномасштабного вторгнення питання розширення взагалі не було на порядку денному.

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Окремою проблемою залишається позиція Польщі. На тлі двосторонніх розбіжностей між Варшавою і Києвом серед дипломатів посилилося занепокоєння щодо польського підходу до євроінтеграції України.

За словами дипломата, Польща поки що незмінно виступає проти відкриття одного з п’яти кластерів, що залишилися, — шостого, присвяченого зовнішній політиці та політиці безпеки.

Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після офіційного старту першого етапу переговорів про членство в Європейському Союзі Україна та Молдова просуватимуться до євроінтеграції окремо, орієнтуючись винятково на власні темпи впровадження реформ.

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