Переговори США та Ірану: стало відомо, які умови Вашингтон поставив Тегерану

Прапор Ірану / © Associated Press

Переговори між США та Іраном залишаються безрезультатними. Вашингтон висунув Тегерану жорсткі умови, які стосуються як ядерної програми, так і безпеки в регіоні.

Про це повідомив журналіст Барак Равід з посиланням на джерело серед американських посадовців.

Що вимагають США

Серед ключових вимог Вашингтона:

повне припинення збагачення урану;

демонтаж основних ядерних об’єктів;

передача вже накопиченого збагаченого урану;

припинення фінансування союзних угруповань, зокрема «Хезболли», ХАМАС та хуситів;

розблокування Ормузької протоки.

Ці умови фактично передбачають суттєве обмеження ядерного потенціалу Ірану та його впливу в регіоні.

Переговори США та Ірану — останні новини

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Ісламабаду для участі в переговорах з Іраном. До складу делегації також увійшли спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Венс став найвищим за рангом американським посадовцем, який брав участь у переговорах з Іраном за останні десятиліття.

Попри це, багатогодинні перемовини завершилися без досягнення домовленостей. За оцінками експертів, сторони зайшли у глухий кут.

Зокрема, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вказує, що ситуація залишається напруженою, а подальші сценарії можуть бути ризикованими для обох сторін.

Пізніше президент Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки після чергового раунду переговорів з Іраном, які, за його словами, не дали результату щодо ключового питання — ядерної програми.