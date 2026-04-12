Переговори США та Ірану: стало відомо, які умови Вашингтон поставив Тегерану
США висунули Ірану жорсткі умови щодо ядерної програми та безпеки, однак переговори завершилися без результату.
Переговори між США та Іраном залишаються безрезультатними. Вашингтон висунув Тегерану жорсткі умови, які стосуються як ядерної програми, так і безпеки в регіоні.
Про це повідомив журналіст Барак Равід з посиланням на джерело серед американських посадовців.
Що вимагають США
Серед ключових вимог Вашингтона:
повне припинення збагачення урану;
демонтаж основних ядерних об’єктів;
передача вже накопиченого збагаченого урану;
припинення фінансування союзних угруповань, зокрема «Хезболли», ХАМАС та хуситів;
розблокування Ормузької протоки.
Ці умови фактично передбачають суттєве обмеження ядерного потенціалу Ірану та його впливу в регіоні.
Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Ісламабаду для участі в переговорах з Іраном. До складу делегації також увійшли спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер.
Венс став найвищим за рангом американським посадовцем, який брав участь у переговорах з Іраном за останні десятиліття.
Попри це, багатогодинні перемовини завершилися без досягнення домовленостей. За оцінками експертів, сторони зайшли у глухий кут.
Зокрема, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вказує, що ситуація залишається напруженою, а подальші сценарії можуть бути ризикованими для обох сторін.
Пізніше президент Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки після чергового раунду переговорів з Іраном, які, за його словами, не дали результату щодо ключового питання — ядерної програми.