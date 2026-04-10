Переговори США та Ірану: Трамп повідомив, коли чекати на результат і що станеться у разі невдачі

Дональд Трамп

Реклама

Якщо мирні переговори США та Ірану, які відбуватимуться в Пакистані, зазнають невдачі, американські кораблі відновлять удари по території Ісламської республіки. Чи вдалося сторонам домовитися, стане відомо впродовж доби.

Про це у п’ятницю, 10 квітня, заявив президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю виданню New York Post.

За його словами, про результат переговорів стане відомо «приблизно через 24 години».

Реклама

«Скоро дізнаємося», — сказав Трамп.

Водночас американський президент вкотре пригрозив «повністю знищеному» Ірану ще потужнішими ударами дуже сильною зброєю у разі невдалих переговорів.

«Ми завантажуємо кораблі. Ми завантажуємо кораблі найкращою зброєю з усіх коли-небудь створених, навіть на вищому рівні, ніж ми використовували для повного знищення. Якщо у нас не буде угоди, ми будемо їх використовувати, і ми будемо використовувати їх дуже ефективно», — сказав він.

Дональд Трамп також понарікав, що Сполученим Штатам доводиться мати справу «з людьми, щодо яких ми не знаємо, чи говорять вони правду».

Реклама

«Нам кажуть, що вони позбавляються усієї ядерної зброї, все зникло. А потім вони звертаються до преси і кажуть: „Ні, ми хотіли б збагачувати“. Тож ми це з’ясуємо», — пояснив він.

Очікується, що Іран у столиці Пакистану представлятимуть міністр закордонних справ Аббас Арагчі, який на довоєнних переговорах наполягав на тому, що Іран має невід’ємне право збагачувати уран, та спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Тим часом на борту літака Air Force Two попрямував до Ісламабаду віцепрезидент Джей Ді Венс. До нього згодом приєднаються спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Переговори США та Ірану — останні новини

Нагадаємо, у вівторок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. Втім, зауважив він, пауза в ударах буде можлива за умови виконання Тегераном конкретної вимоги — відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Реклама

Уже 8 квітня Іран оголосив, що вільний прохід нафтових танкерів Ормузькою протокою знову заборонено після масованих ударів Ізраїлю по Лівану. Іранська влада звинуватила США в порушенні угоди про припинення вогню.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав «обґрунтованим непорозумінням» реакцію Ірану на удари Ізраїлю по об’єктах «Хезболли» у Лівані. За його словами, оголошене двотижневе припинення вогню не стосується цієї операції союзника США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран повинен негайно припинити стягувати плату з нафтових танкерів за проходження через Ормузьку протоку.