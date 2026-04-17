Переговори США з Іраном: що пропонують за ядерну угоду

Угода щодо припинення війни між США та Іраном передбачає звільнення з-під американських санкцій 20 мільярдів доларів із заморожених іранських коштів в обмін на відмову цієї країни від своїх запасів збагаченого урану.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на двох неназваних американських чиновників та додаткові джерела, ознайомлені з переговорами.

Співрозмовники видання стверджують, що головним пріоритетом адміністрації Трампа є забезпечення того, щоб Іран не мав доступу до запасів майже 2000 кг збагаченого урану, що зберігаються на його підземних ядерних об’єктах, зокрема до 450 кг, збагаченого до 60% чистоти. Тим часом іранцям потрібні гроші.

Сторони ведуть переговори щодо того, що буде з цими запасами, і яка частина активів Ірану буде розморожена. Вони також обговорюють умови, на яких Іран може використовувати ці гроші.

За даними двох джерел, США на ранньому етапі переговорів були готові виділити Ірану 6 мільярдів доларів для закупівлі продуктів харчування, ліків та інших гуманітарних товарів. Іранці вимагали 27 мільярдів доларів.

Співрозмовники видання стверджують, що остання сума, обговорена США та Іраном, становить 20 мільярдів доларів. Один американський чиновник заявив, що це пропозиція США. Інший американський чиновник назвав концепцію «гроші за уран» «однією з багатьох дискусій».

Тим часом США попросили Іран погодитися на відправку всього свого ядерного матеріалу до США, тоді як іранці погодилися лише на його «змішування» всередині Ірану.

Згідно з компромісною пропозицією, яка зараз обговорюється, частина високозбагаченого урану буде відправлена до третьої країни, не обов’язково до США, а частина буде збагачена в Ірані під міжнародним моніторингом.

Нагадаємо, напередоні, 16 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном дуже близька, оскільки Тегеран погодився майже на всі вимоги Вашингтона. Зокрема, Іран начебто погодився не мати ядерної зброї протягом наступних 20 років.