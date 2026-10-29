Переговори США з Іраном: Венс і Трамп розійшлися в поглядах щодо їх відновлення

Дональд Трамп і Джей Ді Венс / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заперечив, що доручав віцепрезиденту Джей Ді Венсу ініціювати контакти з Іраном для відновлення мирних переговорів.

Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Венс, діючи за дорученням Трампа, запропонував секретарю Вищої ради національної безпеки Ірану повернутися до переговорного процесу.

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За інформацією журналістів, метою таких контактів було запобігти можливій новій хвилі американських ударів по Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

Як зазначає WSJ, сторони зосередилися на обговоренні загальних рамок майбутніх переговорів, а не на конкретному плані мирного врегулювання.

Позиції Вашингтона й Тегерана при цьому суттєво відрізнялися. США наполягали на поступках Ірану в ядерному питанні, тоді як іранська сторона прагнула негайного послаблення економічного тиску.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль можуть готувати спільну військову кампанію проти Ірану.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону настав час визначитися з подальшими діями щодо Ірану — домовлятися з Тегераном чи поновлювати військові удари.

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