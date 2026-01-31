ТСН у соціальних мережах

Переговори США з Росією щодо миру в Україні: з’явилися нові подробиці

Учасником переговорів із посланцем Путіна був міністр фінансів США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

У переговорах з посланцем президента Росії, бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, які відбулися 31 січня у Флориді, брав участь міністр фінансів США Скотт Бессент. Саме цей американський посадовець пояснював запровадження санкцій проти російських нафтових компаній розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомляв, що в складі американської делегації, яка вела переговори з посланцем Путіна, були зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, та Джош Грюнбаум, старший радник Білого дому.

Віткофф назвав цю зустріч «продуктивною та конструктивною».

«Ця зустріч нас обнадіює в тому, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні», — написав спецпосланець Трампа.

Як повідомлялося, цієї неділі, 1 лютого, в Абу-Дабі знову мають відбутися переговори української та російської делегацій, проте участь у цій зустрічі американської делегації поки під питанням.

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення в суботу заявив, що очікує, що українська сторона проведе більше переговорів зі США наступного тижня.

Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр фінансів США Скот Бессент заперечив наратив Кремля про те, що Росія «імунізувала» свою економіку від санкцій та назвав спецпосланця російського президента Кирила Дмитрієва, який перебував у Сполучених Штатах, «пропагандистом».

