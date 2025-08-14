- Дата публікації
Категорія
Світ
Переговори Трампа і Путіна: урядовий "кокаїновий" літак РФ приземлився на Алясці
Російський урядовий літак приземлився на авіабазі "Елмендорф" в Анкориджі перед завтрашнім самітом Путіна і Трампа.
Російський урядовий літак приземлився на Алясці перед зустріччю Трампа та Путіна завтра, 15 серпня.
Літак вилетів з Москви о 7:50 ранку за місцевим часом і приземлився в міжнародному аеропорту Анкориджа.
Вебсайт відстеження літаків Flightradar24 повідомляє, що на його борту летить російська делегація, що візьме участь у саміті. Літак раніше використовувався для перевезення високопосадовців та дипломатичних місій.
Нагадаємо, ми писали, що з огляду на бортовий номер літака, росіяни використали лайнер, який був причетний до кокаїнового скандалу в Аргентині сім років тому, коли російські дипломати хотіли вивезти майже 400 кг кокаїну.