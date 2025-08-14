Переговори Трампа і Путіна: урядовий "кокаїновий" літак РФ приземлився на Алясці

Російський урядовий літак приземлився на Алясці перед переговорами Трампа та Путіна

Російський урядовий літак приземлився на Алясці перед зустріччю Трампа та Путіна завтра, 15 серпня.

Літак вилетів з Москви о 7:50 ранку за місцевим часом і приземлився в міжнародному аеропорту Анкориджа.

Вебсайт відстеження літаків Flightradar24 повідомляє, що на його борту летить російська делегація, що візьме участь у саміті. Літак раніше використовувався для перевезення високопосадовців та дипломатичних місій.

Нагадаємо, ми писали, що з огляду на бортовий номер літака, росіяни використали лайнер, який був причетний до кокаїнового скандалу в Аргентині сім років тому, коли російські дипломати хотіли вивезти майже 400 кг кокаїну.