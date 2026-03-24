Світ
121
1 хв

Переговори Трампа з Іраном зайшли в глухий кут: в WSJ дізналися, що відбувається насправді

Дональд Трамп заявив про просування переговорів з Іраном, однак посередники фіксують відсутність реального прогресу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Переговори США та Ірану / © Getty Images

Посередники з Близького Сходу вже кілька днів намагаються запустити переговорний процес між США та Іраном для завершення війни, однак заявляють, що розрив між позиціями сторін залишається величезним, а будь-який прогрес є нестійким.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Ця оцінка суперечить заявам президента США Дональда Трампа, який повідомив, що переговори між Вашингтоном та Тегераном є продуктивними і можуть швидко привести до угоди, зазначають журналісти із посиланням на власні джерела.

Що каже Трамп, а що посередники

За словами Трампа, обговорення відбуваються з «поважним іранським лідером», і сторони нібито досягли значних точок порозуміння. Він також заявив, що переговори триватимуть, а домовленість може бути досягнута вже найближчим часом.

Водночас джерела серед посередників зазначають, що реальний прогрес мінімальний, а ключові розбіжності між США та Іраном залишаються невирішеними.

Нагадаємо, Ізраїль та США розраховували на швидке падіння режиму в Ірані завдяки внутрішньому бунту, однак вже майже місяць триває війна, а план Моссаду так і не спрацював.

