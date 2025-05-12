Переговори у Стамбулі: експерт пояснив тактику Росії та кінцеву мету Путіна

Переговори України з Росією / © ТСН.ua

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У Стамбулі 15 травня можуть відбутися переговори України та Росії. Проте їм має передувати 30-денне припинення вогню, на яке РФ не погоджується. Наразі Володимир Путін веде подвійну гру: одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

Про це написав військовий експерт Олександр Мусієнко.

Путін створює ілюзію переговорного процесу

За словами Мусієнка, слід зафіксувати такі важливі моменти:

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Україна разом із західними партнерами продемонструвала готовність до припинення вогню. Цю позицію було чітко задекларовано, і, ймовірно, обговорювалися технічні деталі: механізми моніторингу, контроль за лінією зіткнення тощо;

Туреччина висловила готовність долучитися, а президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Києва заявив, що ідея відправлення миротворчої місії разом із Британією залишається актуальною. Ця ініціатива — на порядку денному;

Володимир Зеленський та країни-лідери «коаліції охочих» зателефонували президенту США Дональду Трампу 10 травня. Сторони погодили запровадження 30-денного режиму тиші, починаючи з 12 травня. Це — спільна позиція Заходу;

Після цього пропозиція та вимоги були передана Росії. Але російський диктатор Володимир Путін цю ідею відкинув, запропонувавши натомість відновити перемовини в Стамбулі 15 травня.

«Путін тягне час, імітуючи готовність до діалогу. Він створює ілюзію переговорного процесу, намагаючись уникнути жорсткіших санкцій і нав’язати свій порядок денний. У разі початку перемовин у Стамбулі Росія з великою імовірністю одразу висуватиме вимоги, як-от припинити мобілізацію, відвести війська тощо. Це тактика затягування, яку ми вже бачили. Історія повторюється», — наголосив експерт.

Він попереджає: зараз будуть виходити Ушакови, Захарови, Пєскови та інші діячі. Їхнім завданням буде максимально акцентувати на переговорах у Стамбулі та розмити ідею про припинення вогню. Тобто вони будуть концентрувати фокус уваги в інформаційному просторі на тому, що, мовляв, дивіться, який Путін нібито миротворець, він пропонує переговори, водночас намагаючись розмити та всіляко прибрати з інформаційного простору ідею про припинення вогню. Вони намагатимуться нав’язувати саме російську ініціативу, говорити про те, що Росія завжди готова, мовляв, Україна і Захід відмовляються.

«У РФ перескакують через сходинки, через етапність того переговорного процесу, який підтриманий Україною і Заходом, та був запропонований. До того моменту, поки Сполучені Штати не пропонували реалізувати ідею про припинення вогню і перевірити щирість сторін у тому, чи готові вони до припинення вогню, чи ні, до цього Росія нічого подібного не пропонувала. Абсолютно. Усі ідеї, які там були та звучали до цього, не витримували критики, оскільки російська армія вела наступальні дії», — зазначив Мусієнко.

Заходу потрібно продемонструвати рішучість

Мета Кремля — ослабити Україну й остаточно її завоювати. РФ від цього не відмовляється. Водночас Захід демонструє певну нерішучість. Попри важливі візити та підтримку, не видно логічного продовження: якщо Путін не погоджується на режим тиші з 12 травня, то мають бути жорсткіші санкції та більша підтримка України. Але поки що реакція слабка, і Путін цим користується.

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Він побачив, що Трамп, схоже, зацікавлений у самому процесі переговорів, а не в результаті. І це дозволяє Росії знову створювати картинку нібито прогресу — подібно до того, як це було з Мінськими домовленостями, що тривали роками без результату.

«Путін продовжує маніпулювати, водити за ніс Захід і фактично демонструвати ілюзорність переговорного процесу, який не веде до зрушень в позитивному напрямку», — зауважує військовий експерт.

Як відзначає експерт, 30-денне припинення вогню — це тест. Якщо Росія справді готова до миру, то має припинити обстріли та бойові дії. Але, як бачимо, Путін веде подвійну гру: одночасно говорить про перемовини та продовжує наступальні дії.

Навіть якщо переговори у Стамбулі розпочнуться 15 травня, це може бути лише перша, ознайомча зустріч. Росія затягуватиме процес, щоб виграти час для покращення своїх позицій на полі бою, продовжити атаки на цивільні об’єкти, а восени, коли ситуація зміниться, заявити про готовність до припинення вогню.

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«Усе це виглядає як абсурдизація самого процесу. Україна, Європа й США намагаються запропонувати конструктивні рішення, але Путін їх свідомо нівелює», — стверджує фахівець.

Мусієнко переконаний, що припинення вогню — це свого роду іспит. Це випробування на те, наскільки ви щирі в бажанні дійсно припиняти війну.

«І якщо цей іспит не скласти, якщо це випробування не пройти, то висновок напрошується сам по собі: на сьогодні Путін не готовий припиняти війну, він готовий вести бойові дії, зокрема намагатися маніпулювати, обманювати та водити весь цивілізований світ за ніс. Він це робив і раніше», — пояснив експерт.

Саме тому, наголошує Мусієнко, тільки жорсткий тиск на Росію, пекельні санкції, збільшення надання допомоги Україні, включення України, як невіддільної важливої складової в єдиний, цілісний та інтегрований європейський безпековий простір здатні примусити Путіна йти на поступки.

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Маніпуляції Кремля у питанні припинення вогню: деталі ISW

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія намагається маніпулювати у питанні дискусій щодо припинення вогню, а також підірвати партнерство України, Європи та Сполучених Штатів.

Експерти відзначають, що російський диктатор Путін намагається маніпулювати у питанні припинення вогню в Україні, а також порушити єдність між Україною, Європою та США щодо 30-денного перемирʼя.

У звіті зазначається, що кремлівські посадовці останнім часом активізували взаємодію із західними медіа, намагаючись донести свої меседжі безпосередньо до адміністрації Дональда Трампа та американської аудиторії. Зокрема, вони прагнуть представити умови капітуляції України, запропоновані Москвою, як нібито виважені та прийнятні.

Раніше йшлося про те, що Зеленський відвідає Туреччину у четвер, 15 травня, навіть якщо Росія не погодиться розпочати припинення вогню 13 травня.

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