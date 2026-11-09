Переговори України та Росії в Абу-Дабі: Пєсков пояснив, чи запрошують Європу

Пєсков про мирні переговори / © Associated Press

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Мирні переговори в Абу-Дабі відбудуться у двосторонньому форматі між РФ та Україною за посередництва Сполучених Штатів.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков російським ЗМІ 9 листопада.

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Росія та Україна проведуть мирні переговори за посередництва США: заява Пєскова

Речник Путіна відповів на запитання журналістів щодо того, чи братимуть у переговорах участь країни Європи.

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Пєсков зазначив, що це буде двосторонній формат України та Росії за посередництва лише США. Участь Європи у переговорах не передбачається.

Окрім цього, Пєсков вирішив прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що «форма України дещо зміниться» після завершення війни.

«Україна з погляду географії вже інша країна, реалії на землі очевидні», — сказав Пєсков.

Що буде на переговорах в Абу-Дабі

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори між Україною та Росією за участі США. Однією з центральних тем обговорення залишається надання Україні гарантій безпеки та формування післявоєнної системи безпеки як для країни, так і для всієї Європи.

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За словами Рубіо, для реалізації безпекових домовленостей спершу необхідно припинити бойові дії, однак консультації щодо майбутнього захисту України вже тривають.

Наразі переговорники опрацьовують лише початкові пропозиції, і жодне рішення ще не є остаточним. Держсекретар також висловив сподівання на поступки під час зустрічі в Абу-Дабі.

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