Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер із Путіним / © Associated Press

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У Білому домі прокоментували переговори спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з диктатором Володимиром Путіним у Москві. Їх оцінили як досить «змістовними».

Про це повідомив посадовець Білого дому на умовах анонімності для видання Reuters.

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Співрозмовник видання також повідомив, що найближчими тижнями планується оголосити про подальший розвиток переговорного процесу між США, Росією та Україною. Водночас посадовець не уточнив, про що саме йдеться та коли варто очікувати відповідних заяв.

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У виданні нагадали, що у п’ятницю, 4 вересня, президент Америки Дональд Трамп натякнув, що США мають нову пропозицію щодо припинення війни, однак не розкрив її деталей.

Віткофф і Кушнер, які вперше від січня відвідали Москву за дорученням президента Дональда Трампа, жодних офіційних коментарів не дали. За даними ЗМІ, після переговорів із Путіним вони мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що зустріч запланована на неділю, 6 вересня, у Києві.

Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним — останні новини

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Головна тема — врегулювання війни. У Кремлі розповіли, що зустріч тривала три години. Після цього вони мають вирушити до України та передати оцінку Києву.

Станом на ранок відомо, що, за даними сервісу Flightradar24, спецборт ВПС США SAM934, яким переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви, після завершення переговорів у Кремлі вилетів із московського аеропорту.

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