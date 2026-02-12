Переговори Європи із Путіним: генсек НАТО прокоментував

Генсек НАТО прокоментував можливість переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним / © ТСН.ua

Кожна країна, яка входить до Північноатлантичного альянсу, може налагоджувати діалог із Кремлем, якщо це допоможе зупинити війну в Україні.

На цьому наголосив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі, коментуючи ініціативу французького президента Еммануеля Макрона.

За його словами, кожна країна може робити те, що робить Франція.

«Я знаю, що вони [французи] тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні», — сказав Рютте.

При цьому генсек НАТО відзначив ключову роль США у дипломатичних зусиллях для припинення війни в Україні.

«Саме американський президент [Дональд Трамп] зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати», — підсумував він.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Макрон заявляв, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні спроби США забезпечити мир в Україні зазнають невдачі.

Згодом прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею про необхідність діалогу з Кремлем.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що у довгостроковій перспективі Євросоюзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із РФ.