ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Переговори Європи із Путіним: генсек НАТО прокоментував

Очільник Північноатлантичного альянсу готовий підтримати кожну ініціативу, яка допоможе закінчити війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путін і НАТО

Генсек НАТО прокоментував можливість переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним / © ТСН.ua

Кожна країна, яка входить до Північноатлантичного альянсу, може налагоджувати діалог із Кремлем, якщо це допоможе зупинити війну в Україні.

На цьому наголосив генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі, коментуючи ініціативу французького президента Еммануеля Макрона.

За його словами, кожна країна може робити те, що робить Франція.

«Я знаю, що вони [французи] тісно координують це з іншими союзниками, зі США, з європейськими союзниками. Є повна прозорість щодо того, що вони роблять. І я б заохочував будь-яку ініціативу, яка допоможе швидше покласти край цій жахливій війні», — сказав Рютте.

При цьому генсек НАТО відзначив ключову роль США у дипломатичних зусиллях для припинення війни в Україні.

«Саме американський президент [Дональд Трамп] зрушив ситуацію з мертвої точки. Але я думаю, що будь-яку ініціативу, яка допоможе покласти край цій війні і зробити це швидше, слід підтримувати», — підсумував він.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Макрон заявляв, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні спроби США забезпечити мир в Україні зазнають невдачі.

Згодом прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею про необхідність діалогу з Кремлем.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що у довгостроковій перспективі Євросоюзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie