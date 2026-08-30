Переговори зірвалися?: у Кремлі зробили неочікувану заяву

Кремль / © Associated Press

Реклама

Переговорний процес щодо закінчення війни Росії проти України наразі не має конкретних перспектив щодо наступного раунду зустрічей. У Кремлі заявили, що контакти зі США на робочому рівні тривають, однак інформації про дату та формат нових тристоронніх переговорів немає.

Про пише naturalnews із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Реклама

«На робочому рівні, звичайно, наші контакти зі США тривають», — сказав Пєсков журналістам.

Реклама

Водночас речник Кремля визнав, що Москва наразі не має конкретної інформації щодо наступного раунду переговорів за участю Росії, України та США.

«На цей момент я не маю жодної інформації про конкретні плани та дати наступного раунду переговорів», — заявив Пєсков.

Україна хоче повернути переговори до порядку денного

Заява Кремля пролунала на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою та спроб відновити переговорний процес щодо завершення війни.

Українська сторона раніше заявляла про готовність працювати над завершенням війни, однак Київ не погоджується на вимоги Росії щодо передачі українських територій.

Реклама

Таким чином, попри збереження контактів між США та Росією, сторони поки не оголосили конкретних дат наступної тристоронньої зустрічі.

Кремль заявляє про готовність до переговорів

Пєсков також повторив позицію Москви про нібито готовність вирішувати питання війни дипломатичним шляхом.

«Російська Федерація продовжує спеціальну військову операцію і вважає за краще досягти своєї мети мирними засобами, але за відсутності такої можливості продовжує спеціальну військову операцію», — сказав речник Кремля.

Водночас представники російської влади неодноразово наголошували, що майбутні переговори, на їхню думку, мають враховувати позицію президента РФ Володимира Путіна та ключові вимоги Москви.

Реклама

Москва погрожує юридичними заходами через заморожені активи

Окремо Пєсков висловився щодо західних ініціатив використати заморожені російські активи для допомоги Україні.

За його словами, Росія має намір використовувати всі доступні юридичні механізми для захисту своїх інтересів, якщо західні країни ухвалять рішення щодо використання цих коштів.

«Росія використає весь арсенал юридичних засобів для захисту своїх інтересів і для юридичного переслідування тих, хто ухвалив та реалізував такі рішення», — заявив Пєсков.

Він також звинуватив європейські країни в агресивній політиці щодо Росії та заявив, що твердження про протилежне нібито «спотворюють реальність».

Що відомо про подальші переговори

Наразі робочі контакти між Росією та США продовжуються, але конкретних домовленостей щодо наступної тристоронньої зустрічі Москва не озвучила.

Тож переговорний процес залишається невизначеним. Сторони підтримують дипломатичні канали, проте дата нового раунду переговорів Росії, України та США досі не визначена.

Новини партнерів