Переховувався 30 років: в Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра"

Мафіозі затримали на Сицилії. Це сталося у приватній клініці, де Денаро мав проходити лікування.
В Італії правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро.
Про це повідомляє DW.
Денаро заарештували на Сицилії в приватній клініці, куди він приїхав лікуватися, уточнило державне телебачення Італії.
Премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала Маттео Денаро "найзначнішим" босом мафії та привітала його арешт як "велику перемогу держави, яка показує, що вона ніколи не здається перед обличчям мафії".
"Маттео Мессіну Денаро заарештовано! Вітаю поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня мовчки працюють на захист справедливості", — написав у Twitter міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.
Маттео Мессіна Денаро переховувався від поліції від 1993 року. Його підозрюють у вбивстві щонайменше 50 людей.
Нагадаємо, у Мексиці після арешту наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса почалися масштабні заворушення. Бойовики наркобарона обстріляли два літаки та вбили трьох співробітників сил безпеки. Перестрілка між бандою та правоохоронцями тривала весь день 5 січня.
А в Іспанії боса італійської мафії заарештували після того, як його помітили на фотографіях Google Maps.
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