Переховувався 30 років: в Італії затримали ватажка мафії "Коза ностра"

Мафіозі затримали на Сицилії. Це сталося у приватній клініці, де Денаро мав проходити лікування.

В Італії правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро.

Про це повідомляє DW.

Денаро заарештували на Сицилії в приватній клініці, куди він приїхав лікуватися, уточнило державне телебачення Італії.

Премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала Маттео Денаро "найзначнішим" босом мафії та привітала його арешт як "велику перемогу держави, яка показує, що вона ніколи не здається перед обличчям мафії".

Фото: Associated Press

"Маттео Мессіну Денаро заарештовано! Вітаю поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня мовчки працюють на захист справедливості", — написав у Twitter міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.

Маттео Мессіна Денаро переховувався від поліції від 1993 року. Його підозрюють у вбивстві щонайменше 50 людей.

Нагадаємо, у Мексиці після арешту наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса почалися масштабні заворушення. Бойовики наркобарона обстріляли два літаки та вбили трьох співробітників сил безпеки. Перестрілка між бандою та правоохоронцями тривала весь день 5 січня.

А в Іспанії боса італійської мафії заарештували після того, як його помітили на фотографіях Google Maps.

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