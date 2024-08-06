Переховувався від правосуддя 20 років: спіймано одного з найрозшукуваніших американських злочинців

Антоніо "Ель Дьябло" Ріано затримали у Мексиці через 20 років після вбивства, в якому його звинувачують.

Американського втікача, відомого на прізвисько "Ель Дьябло", спіймали в Мексиці, де він працював поліцейським. Антоніо Ріано, якому вже виповнилося 72 роки, розшукувався за звинуваченням у вбивстві, скоєному в передмісті Цинциннаті, штат Огайо у грудні 2004 року.

Про це повідомило CBS News із посиланням на пресреліз Служби маршалів США.

Антоніо Ріано був у списку найбільш розшукуваних злочинців округу Батлер і про його справу розповідали в епізоді популярного телешоу "Найрозшукуваніші в Америці". За даними слідства, "Ель Дьябло" втік зі штату, а потім і з країни після того, як він нібито застрелив 25-річного Бенджаміна Бекарру 20 років тому.

Що відомо про злочин

Свідки кажуть, що 19 грудня 2004 року між Ріано та Бекаррою спалахнув конфлікт у барі Roundhouse у Гамільтоні, штат Огайо. Потім чоловіки продовжили лаятись на вулиці, де камера спостереження нібито зафіксувала, як Ріано вистрілив Бекарре в обличчя, внаслідок чого той помер.

Слідство стверджує, що також має відеозапис, на якому видно, як Ріано купує патрони за кілька годин до стрілянини. Знаряддя вбивства, ймовірно, було знайдено під ппідлогою в будинку обвинуваченого.

"У нас було зібрано всі необхідні докази. Ми були готові висунути звинувачення. Залишалося тільки чекати, поки його знайдуть", – розповів журналістам Марк Хенсон, детектив, який вів справу у 2004 році.

Однак Ріано виявився невловимим, спочатку втікши в Нью-Джерсі, а потім у своє рідне місто в Мексиці.

Як упіймали "Ель Дьябло"

Прорив у справі стався на початку цього року. Пол Ньютон, який брав участь у розслідуванні, повідомив, що влада "почала активно шукати" Ріано в січні цього року. Незабаром з'ясувалося, що "Ель Дьябло" має сторінку у Facebook, завдяки якій вдалося визначити, що він проживає в мексиканському місті Оахака, де працює офіцером поліції.

"Я подумав: "Боже мій, ось він!" Трохи посивівший, трохи постарілий, але це був він", — розповів Пол Ньютон.

Ріано був схоплений у Мексиці та доставлений до міжнародного аеропорту Цинциннаті. Там його взяли під варту американські правоохоронці та помістили до в'язниці округу Батлер, де він і перебуває до цього дня. У понеділок, 5 серпня, суддя виніс ухвалу про утримання обвинуваченого під вартою до суду без права внесення застави.

Коли в аеропорту журналісти спитали обвинуваченого, чому він став поліцейським, Ріано відповів, що "хотів допомогти народу Мексики". При цьому він стверджує, що не скоював вбивства, в якому його звинувачують.

Man wanted for 2004 murder in Butler County працював як policie officer в Мексиці. We ask him, "Why did you become a policeman?" His answer below...

WATCH: https://t.co/bLTAL9yxJP @Local12 pic.twitter.com/fD5m5qRiJM — David Winter (@DavidWinterTV) August 2, 2024

За інформацією журналістів, сім'ю жертви вже повідомили про затримання ймовірного вбивці. Також стало відомо, що в Огайо досі живе родина обвинуваченого – дружина та троє дітей. Поки невідомо, чи з'являться родичі вбивці та його жертви на судовому процесі.

Нагадаємо, вбивця видавав себе за мертвого чоловіка і 39 років ховався від правосуддя. Після вбивства він почав нове життя, подорожуючи Португалією, Критом, Іспанією та Францією.

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