Перехрестився і натиснув на курок: у Росії чоловік намагався вчинити самогубство у церкві (фото)

Перехрестився і натиснув на курок: у Росії чоловік намагався вчинити самогубство у церкві (фото)

У Петербурзі 31-річний чоловік намагався застрелитися із травматичного пістолета, його госпіталізували до реанімації.

Увечері в четвер, 9 червня, у приміщенні храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в російському місті Санкт-Петербурзі чоловік, який стояв на колінах і хрестився, раптом вистрелив у себе із травматичного пістолета.

Про це повідомляє місцеве видання “Фонтанка”.

Спроба самогубства для 31-річного чоловіка виявилася невдалою. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Цей випадок зафіксувала камера спостереження, окремі кадри запису опубліковані в Мережі. Зокрема, камера зняла, як молодий чоловік стоїть на колінах і хреститься, а потім раптово падає.

На місці, звідки госпіталізували пораненого, поліцейські виявили травматичний пістолет.

Нагадаємо, на південному заході Нігерії під час меси в неділю озброєні люди напали на католицьку церкву, убивши щонайменше 50 людей, включаючи жінок і дітей.

Блог ТСН: як жителів Росії годують пропагандою

Читайте також: