Переходило кордон десятки разів: прикордонники зупинили авто із амфетаміном на мільйони

Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники перехопили Audi Q3, яка перевозила понад 5 кг амфетаміну на мільйони гривень. Автомобіль безперешкодно проходив словацький контроль десятки разів, поки на КПП “Ужгород” його не затримали.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Автомобіль Audi Q3 затримали на КПП “Ужгород — автомобільний” / © Віталій Глагола

За інформацією джерел, водійка Галина Тороні та пасажир Юрій Козар користувалися стабільним маршрутом через словацький кордон. Зафіксовано щонайменше 13 перетинів кордону цим автомобілем за короткий проміжок часу, чотири з яких разом із Козарем. Під час останньої поїздки службовий собака виявив майже 1 кг амфетаміну на тілі пасажира, ще понад 1 кг знайшли у багажі, а під час обшуків у Закарпатті — близько 2 кг.

Словацькі прикордонники запізно помітили схему: регулярність і “чистий” історичний профіль перетинів дозволяли машині проходити контроль без поглиблених перевірок. Після затримання розпочато внутрішню перевірку: аналізують журнали пропусків, відео з камер, дії інспекторів і ризик-профілі, які не спрацьовували.

Українські прикордонники перехопили велику партію амфетаміну. / © Віталій Глагола

Через це на словацькому боці утворилися великі черги, перевірки автомобілів йдуть майже в три рази повільніше. Правоохоронці радять українським водіям тимчасово обирати інші КПП, аніж “Ужгород-Вишнє Нємецке”.