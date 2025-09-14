Перехоплення російського дрона Румунією: міністр розповів, чому F-16 не відкрили вогонь

Безпілотники / © ТСН.ua

Реклама

Під час перехоплення російського дрона над Румунією румунські F-16 були «дуже близькі» до знищення літака. Але безпілотник різко змінив траєкторію і продовжив політ у напрямку українського кордону.

Про це розповів міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну в ефірі телеканалу Antena 3 CNN.

«Його не збили, радари зафіксували його та побачили, як він наближається до нашого повітряного простору. Літаки злетіли та побачили його, вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, і в якийсь момент він полетів до України. Це інформація, яку ми маємо на цей час. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України», — сказав він.

Реклама

Моштяну повідомив, що після ухвалення весняного закону румунські авіапілоти можуть відкривати вогонь по дронах, які порушують кордон країни. За його словами, російські безпілотники здійснюють провокації приблизно раз на тиждень, і Румунія системно реагує на такі інциденти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.