"Перекинеться на бік і потоне": у ГУР оцінили стан єдиного авіаносця Росії

Єдиний російський важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", побудований у Миколаєві 1985 року, перебуває в критичному стані — судно не здатне переміщуватися власним ходом. Станом на 9 січня крейсер перебуває на ремонтному заводі в Мурманську.

Про це повідомляє Головне управління розвідки у своєму Telegram-каналі.

За інформацією ГУР, для проведення ремонтних робіт військове керівництво Росії віддало наказ перемістити "Адмірала Кузнєцова" до причалу судноремонтного заводу. Втім, виявилося, що судно не має змоги переміщуватися власним ходом.

"Була здійснена спроба переміщення за допомогою кількох буксирів. Однак це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти-судноремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнєцова" в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне", — йдеться у повідомленні.

Під час обстеження корпусу водолази виявили значну корозію металевих конструкцій нижче третьої палуби. Трюми заповнені брудною водою, через це обстеження судна зсередини є неможливим, повідомили в ГУР.

Командування флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярда рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Менеджмент підприємства оприлюднив листа, в якому не визнає провину у доведенні корабля до плачевного стану.

За інформацією розвідки, станом на 9 січня терміни завершення ремонту "Адмірала Кузнєцова" та повернення його на службу залишаються невідомими.

"Адмірал Кузнєцов" у складі флоту РФ від 1991 року. За цей час його ремонтували щонайменше сім разів. Загалом процес тривав приблизно 13 років. Крейсер уперше брав участь у бойових діях у Сирії у 2016—2017 роках, після чого став на ремонт, який досі триває.

Нагадаємо, в окупованому Криму у Севастопольській бухті 29 жовтня безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три російські судна — фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець".

Міноборони РФ заявило, що безпілотники нібито випустили із цивільного судна з українським зерном. У російському оборонному відомстві також заявили, що атакою керували фахівці з Великої Британії.

Раніше Україна ракетами знищила кілька військових російських суден, а найбільшим успіхом стало потоплення крейсера "Москва".

У Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Звільнення Херсона і потоплення крейсеру "Москва": знакові події 2022 року

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