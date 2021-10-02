Переконай знайомого і отримай гроші: в Швейцарії будуть заохочувати пропаганду вакцинації

Переконай знайомого і отримай гроші: в Швейцарії будуть заохочувати пропаганду вакцинації

Бонуси за успішну агітацію будуть видаватися у вигляді ваучера.

У Швейцарії населення будуть стимулювати робити вакцинацію від коронавірусу: за це давати по 50 франків (близько $ 54 — ред.) Для цього лиш треба переконати зробити щеплення знайомого або родича.

Про це пише Le Matin.

Передбачається, що уряд 13 жовтня остаточно затвердить цю кампанію.

Бонуси за успішну агітацію вакцинації будуть видаватися у вигляді ваучера, а влади кантонів вирішуватимуть, на що їх можна буде витратити.

Уряд найме 1700 осіб, які займуться спробами налагодити контакт з противниками щеплень і почати з ними діалог.

Влада додадуть 170 нових мобільних пунктів вакцинації і вони будуть працювати в селах, в торгових центрах, поруч з футбольними стадіонами і в горах.

Також безплатно тестуватимуть людей з симптомами коронавірусної інфекції і тих, у кого медичний відвід від щеплень.

Ситуація з коронавірусів в країні не є катастрофічною, але в відділеннях інтенсивної терапії ситуація залишається напруженою. Рівень вакцинації в Швейцарії — один з найнижчих в Європі. Мета уряду — прищепити 80% населення у віці від 16 років.

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