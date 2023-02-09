Перекосило обличчя та не аплодував: Орбан зніяковів, коли побачив Зеленського на саміті ЄС (відео)

Український президент Володимир Зеленський уже прибув на саміт ЄС та зробив спільне фото із лідерами країн-членів Європейського союзу. Втім, його появі були раді не всі. Йдеться про угорського прем'єра Віктора Орбана, який вважається другом російського диктатора Володимира Путіна.

На відео, яке поширило Радіо Свобода, видно, як європейські лідери радісно зустріли українського президента. Всі, крім прем'єр-міністра Угорщини, гучно аплодували. Орбан стояв, опустивши руки. Неозброєним оком було видно, що угорський прем'єр не радий бачити українського лідера на саміті ЄС. Цікаво, що Орбана поставили позаду Зеленського.

Нагадаємо, після виступу у Європарламенті український президент Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС. Його там зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель, який провів українського президента до усіх лідерів ЄС. Політики зробили спільну світлину та вирушили до зали засідань. Там Зеленський має виступити зі зверненням до них.

Перед цим Зеленський виступив у Європарламенті в Брюсселі. Після промови європарламентарі аплодували стоячи українському лідеру.

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