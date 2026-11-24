Едгарс Рінкевичс / © Associated Press

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Війна Росії проти України може досягти переламного моменту вже 2027 року. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що за умови збереження військової та економічної стійкості України й посилення міжнародного тиску на Кремль це може статися навесні або влітку.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters у Нью-Йорку, де перебуває для головування в Раді Безпеки ООН у межах ротаційного президентства Латвії.

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Коли ситуація на фронті може змінитися на користь України

Рінкевичс пов’язує можливі зміни з тим, наскільки Україна зможе втримати свої позиції у військовому та економічному сенсі, а також із подальшим посиленням тиску на Москву.

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«Якщо ми побачимо, що Україна виживає з військової точки зору, з економічної точки зору — а я впевнений, що Україна виживе — тоді переламний момент може настати наступного року, наступної весни, наступного літа», — заявив президент Латвії.

На його думку, додатковим чинником тиску на Росію стане погіршення економічної ситуації через війну та санкції. Також дедалі більше держав чинять тиск на Москву та виступають за припинення російської агресії.

«Кількість країн, які чинять тиск, зростає, тому переламний момент може настати навесні, влітку наступного року», — зазначив Рінкевичс.

Як приклад він навів атаки, внаслідок яких загинули індійські моряки, а також були уражені судна з Філіппін та інших країн. За словами латвійського лідера, такі інциденти свідчать, що наслідки війни виходять за межі безпосереднього регіону та зачіпають інтереси дедалі більшої кількості держав.

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Водночас Рінкевичс визнав, що Україна зіткнулася з «ідеальним штормом»: складна зима збігається з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. Попри ці виклики, президент Латвії висловив упевненість у подальшій підтримці Києва з боку Європи, зокрема військовій, фінансовій та інфраструктурній.

Також Рінкевичс сумнівається, що Москва справді зацікавлена в завершенні війни. На його думку, переговори про припинення вогню Кремль може використовувати як «відволікальний маневр», щоб виграти час і продовжити повномасштабне вторгнення.

«Я не вірю, що Росія щиро зацікавлена в припиненні війни», — сказав він.

Гібридні атаки Росії проти Європи: що відбувається

Окремо президент Латвії звернув увагу на гібридну активність Росії проти європейських країн. Ідеться про порушення повітряного простору, кібератаки та диверсії, які, за його словами, ймовірно пов’язані з Москвою.

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«З того, що ми бачимо зараз, Росія дуже-дуже обережна, щоб не перетнути цей поріг. Водночас спостерігається інша тенденція: апетит до ризику в Росії зростає», — зазначив Рінкевичс.

За його словами, порівняно з 2022 роком різко збільшилася кількість диверсій, спроб підпалів та атак проти структур, дружніх до України. Нещодавні інциденти в Німеччині, Іспанії та країнах Балтії створили для європейських держав додаткові виклики, зокрема щодо визначення пропорційної відповіді.

Водночас європейські розвідувальні служби посилюють координацію, що в окремих випадках допомагає запобігати атакам.

«Це результат дуже хорошої співпраці між розвідувальними та контррозвідувальними спільнотами. Проблема завжди полягає в тому, що ви маєте справу з дуже вправним ворогом, який також впроваджує нові способи випробувати вас і атакувати, і це постійна боротьба», — підсумував президент Латвії.

На тлі цих загроз у понеділок, 23 листопада, Латвія знову викликала російського посла в Ризі через нещодавні атаки РФ. Рінкевичс наголосив на важливості публічного осуду дій Москви. За його словами, європейські країни протидіють російській активності завдяки тіснішій співпраці, обміну розвідданими та взаємній підтримці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Латвія розглядає можливість запровадження жорстких обмежень або повного закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Прем’єр-міністр країни Андріс Кулбергс доручив відповідальним відомствам підготувати позицію щодо цього питання.

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