Переломи черепа і набряк мозку: 6-річний хлопчик помер після нападу сусіда у власному будинку

6-річний хлопчик з Техасу, якого сусід побив бейсбольною битою у себе вдома, помер після двох місяців перебування в лікарні.

Про це пише CNN.

Джеремі Діас був госпіталізований 11 вересня після того, як отримав переломи черепа і набряк мозку під час нападу, що стався рано вранці, за словами заступників шерифа. Сусід Деніел Логан вдарив Джеремі і матір Логана бейсбольною битою після того, як вони увійшли в будинок Діасів, згідно зі свідченнями детектива офісу шерифа округу Вільямсон про ймовірну причину, поданими під присягою.

Джеремі помер у вівторок вранці, 14 листопада, написав його батько на одній із платформ.

“Я дивився на нього і помітив бліде обличчя і очі без руху. Потім його серце зупинилося, — написав Артуро Діас. — Його намагалися реанімувати, але безуспішно. Він боровся більше 60 днів, і його стан покращувався, але врешті-решт, здавалося, що шанси були проти нього, і він здався”.

Діас назвав свого сина чудовою і люблячою дитиною, яка ставилася до інших так, як хотів, щоб ставилися до нього.

Наразі 39-річного Логана звинувачують у двох кримінальних злочинах: у нанесенні тілесних ушкоджень дитині та у нападі із застосуванням смертоносної зброї на члена сім'ї при обтяжливих обставинах.

Представник офісу шерифа написав у Facebook, що за наявності підстав вони співпрацюватимуть з окружною прокуратурою, щоб представити справу про вбивство з особливою жорстокістю перед великим журі.

Адвокат Логана, Марк Чавес, сказав CNN, що вони моляться за сім'ю Джеремі.

“Вся ця ситуація розбиває серце. Хоча звинувачення звучать тривожно, ми просимо всіх утриматися від суджень, поки не з'ясуються всі факти, особливо поки ми розслідуємо питання, пов'язані з серйозними психічними захворюваннями”, — сказав Чавес. — До того часу ми будемо пам'ятати про цю сім'ю в наших думках, сподіваючись, що вони знайдуть мир у цей трагічний час”.

Що сталося за свідченнями під присягою

О 5:17 ранку 11 вересня поліцейські округу Вільямсон виїхали на виклик про порушення громадського порядку в Джорджтауні, штат Техас.

Дружина Логана, Крістен, розповіла поліцейським, що її розбудив стукіт у двері. Згідно зі свідченнями, вона побачила, що задні двері її будинку відчинені, а в паркані свіжа дірка. Вона також побачила, що скло на задніх дверях заднього дворика будинку її сусіда було розбите.

Крістен Логан сказала, що потім почула, як її свекруха, Синтія Логан, кричала з будинку сусіда, щоб він подзвонив 911. Вона також чула крик іншої жінки. Старша Логан з'явилася через двері внутрішнього дворика, її обличчя було в крові, як стверджує дружина під присягою.

За словами детектива, який опитував Синтію Логан у лікарні, вона розповіла, що бачила, як Деніел піднімався сходами сусіднього будинку. Синтія Логан сказала, що вона теж піднялася нагору і знайшла дитину, яка лежала в спальні. Вона сказала, що її вдарили битою, коли вона сказала Деніелу Логану зупинитися після того, як він зіткнувся з чоловіком у будинку, йдеться у свідченнях під присягою.

У виписці з лікарні зазначено, що Синтія Логан отримала набряк навколо лівого ока, поріз на обличчі, а також втратила один зуб, йдеться в судовому документі.

Деніел Логан утримується під заставою на загальну суму 650 000 доларів, згідно з тюремними записами в Інтернеті. У жовтні він був визнаний недієздатним, щоб постати перед судом. Слухання щодо його психічного здоров'я призначене на 28 листопада, згідно з даними кримінальної справи, розміщеними в Інтернеті.

Нагадаємо, у місті Плейнфілд (штат Іллінойс, США) 71-річний Джозеф Чуба вбив 6-річного хлопчика і поранив 32-річну жінку – маму дитини, через загострення конфлікту на Близькому Сході.

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