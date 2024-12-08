Переламний момент: на вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада (фото, відео)

Є непідтверджена інформація, що літак, у якому перебував Асад, розбився.
Збройна опозиція Сирії заявляє, що її бійці захопили столицю Дамаск. Президент Башар Асад утік із країни.
Про це пише Aljazerra.
Командир "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулані заявив, що всі державні установи залишатимуться під контролем прем'єр-міністра Асада доти, доки їх не буде офіційно передано.
Заяви було зроблено через кілька годин після того, як опозиційні угруповання захопили кілька міст під час блискавичного наступу.
Раніше Катар, Саудівська Аравія, Йорданія, Єгипет, Ірак, Іран, Туреччина та Росія виступили зі спільною заявою, в якій охарактеризували кризу як "небезпечний розвиток подій" та закликали до політичного рішення.
Нагадаємо, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада. Військова опозиція вже заявила, що у Сирії прийшов кінець темним годинником і почалася нова, світла епоха.
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