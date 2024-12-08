Переламний момент: на вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада (фото, відео)

Є непідтверджена інформація, що літак, у якому перебував Асад, розбився.

Збройна опозиція Сирії заявляє, що її бійці захопили столицю Дамаск. Президент Башар Асад утік із країни.

Про це пише Aljazerra.

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада

На вулицях Дамаска святкують повалення режиму Асада

Командир "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулані заявив, що всі державні установи залишатимуться під контролем прем'єр-міністра Асада доти, доки їх не буде офіційно передано.

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада

Заяви було зроблено через кілька годин після того, як опозиційні угруповання захопили кілька міст під час блискавичного наступу.

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада (9 фото)

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада

Раніше Катар, Саудівська Аравія, Йорданія, Єгипет, Ірак, Іран, Туреччина та Росія виступили зі спільною заявою, в якій охарактеризували кризу як "небезпечний розвиток подій" та закликали до політичного рішення.

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада

На вулицях Сирії святкують повалення режиму Асада

Нагадаємо, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада. Військова опозиція вже заявила, що у Сирії прийшов кінець темним годинником і почалася нова, світла епоха.

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