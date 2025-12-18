Переломний момент для допомоги Україні: Туск зробив заяву про використання російських активів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті ЄС заявив про переломний момент у використанні заморожених російських активів для допомоги Україні.

Його заяву цитує видання Polsat News.

«Ми перебуваємо в розпалі дуже складного процесу узгодження умов використання російських активів. Ніхто не ставить під сумнів цю необхідність, і це справді дуже важливий крок вперед», — наголосив він.

Як відомо на саміті ЄС обговорюється ідея використання заморожених у Європі російських активів для надання Україні так званого «репараційного кредиту». Українці почнуть погашати кредит лише після того, як Росія почне виплачувати репарації.

Польський прем’єр-міністр заявив про досягнення «переломного моменту», тобто в ЄС існує внутрішній консенсус щодо того, що Україні слід допомагати, використовуючи російські активи. Єдина дискусія стосується того, як це зробити.

Він додав, що Польща та інші країни шукатимуть спосіб, щоб Бельгія, яка найбільш голосно виступала проти цього плану, почувалася комфортно. Бельгійський опір ґрунтується на тому, що більшість активів належить фірмі в країні, і вона боїться юридичних санкцій.

Туск також зазначив, що незалежність Польщі опиниться під загрозою, якщо Україну змусять капітулювати.

«Незалежність Польщі буде під загрозою, якщо внаслідок поганих рішень з боку Європи Україна буде змушена капітулювати», — заявив він.

Польський прем’єр додав, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським завтра, 19 грудня, у Варшаві.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не отримає репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів вона стане вразливою, а очільник Кремля Володимир Путін відмовиться від будь-яких дипломатичних шляхів завершення війни.