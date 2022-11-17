"Перемагати доведеться у полі конкретні українські війська": у РФ вказали на помилку в стратегії свого командування

Російські пропагандисти погодилися один з одним у тому, що відсутність електрики не завадить ЗСУ перемагати окупантів.

Боротися із енергетичною інфраструктурою України виявилося не такою вже й слушною ідеєю.

Дану думку висловили російські пропагандисти на одному з телеканалів країни-агресорки.

Вони згадали, що "всі попередні війни велися без жодної електрики", тож бити ракетами по енергетичній інфраструктурі України, сподіваючись приховати свою поразку на фронті та залякати громадян, це неправильна тактика.

І хоча ракетні обстріли можуть ослабити енергетичну мережу країни, а також "ці всі американські штучки розвідки", однак "перемагати доведеться у полі конкретні українські війська".

Нагадаємо, напередодні в РФ вигадали нову маячню про події на передовій. Розвідники окупантів повідомили про підрозділ підлітків в ЗСУ, які воюють, перебуваючи під наркотиками.

Ранеіше представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв висловлювання Медведєва про боротьбу з "верховним правителем пекла".

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