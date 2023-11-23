Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом: оголошено подробиці звільнення заручників

Першу групу із 13 ізраїльських заручників ХАМАСу буде звільнено у п'ятницю, 24 листопада, о 16:00.

У четвер, 23 листопада, речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 7 годині ранку, а першу групу ізраїльських заручників буде звільнено того ж дня о 16:00.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Очікується повернення з полону ХАМАСу 13 ізраїльтян - жінок і дітей. Після цього відбудеться звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць.

Військове крило ХАМАС також повідомило, що режим припинення вогню набуде чинності вранці в п'ятницю і триватиме чотири дні.

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“Через чотири дні буде звільнено 50 [заручників]”, — повідомила бригада Із ад-Діна аль-Кассама, підтверджуючи інформацію, що троє ув’язнених палестинських засуджених за тероризм будуть звільнені в обмін на кожного ізраїльського заручника.

Тобто загалом із ізраїльських в’язниць буде звільнено 150 палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем за терористичні злочини, всі вони жінки або неповнолітні.

Раніше вважалося, що пауза в боях почнеться лише після звільнення першої групи ізраїльських заручників.

Угода про перемир’я і звільнення заручників укладена за посередництва Катару та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль та ХАМАС проведуть перший обмін заручниками не раніше пʼятниці через необхідність узгодити умови.

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