Перемир'я триватиме: Катар заявив, що припинення вогню між бойовиками ХАМАСу та Ізраїлем подовжено

Представник ХАМАСу повідомив, що з "братами" в Катарі та Єгипті домовленостей досягнуто.

Представник ХАМАСу заявив 27 листопада про домовленість з Катаром і Єгиптом про дводенне подовження перемир'я з Ізраїлем на тих самих умовах, що й під час попереднього чотириденного припинення вогню.

Про це пише Reuters.

"Було досягнуто домовленості з братами в Катарі та Єгипті про подовження тимчасового гуманітарного перемир’я ще на два дні на тих самих умовах, що й попереднього разу", – сказав офіційний представник ХАМАСу під час телефонної розмови з Reuters.

Своєю чергою і Катар заявив у понеділок, 27 листопада, що перемир'я між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАСу в Газі було подовжено на два дні під час семитижневої війни на Близькому Сході.

Нагадаємо, у межах 4-денного перемир'я ХАМАС звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю. А саме, о 7:00 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно тривало 4 дні. Тепер його подовжили ще на дві доби.

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