Перемир’я з ХАМАС в Ізраїлі назвали капітуляцією: міністри подають у відставку

Ультраправі вважають, що цією угодою Ізраїль відмовляється від “важко здобутих досягнень ЦАХАЛ у війні”.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір, голова ультраправої партії Otzma Yehudit, а також двоє міністрів із його партії в неділю, 19 січня, оголосили про свою відставку з уряду Беньяміна Нетаньягу після оформлення угоди про припинення вогню з ХАМАСом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

“Необачне схвалення угоди з терористичною організацією ХАМАС, яка передбачає звільнення сотень вбивць із кров’ю чоловіків, жінок і дітей на руках є ганебною капітуляцією”, — йдеться у заяві партії.

Ультраправі вважають, що цією угодою Ізраїль відмовляється від “важко здобутих досягнень ЦАХАЛ у війні”. На їхню думку, вивести війська із Сектора Гази та припинити бойові дії означає “капітулювати перед ХАМАСом”.

В офіційному листі про відставку, надісланому прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу, Бен-Ґвір заявив, що відтепер його партія голосуватиме на основі своєї “ідеології та совісті”, однак не підтримуватиме голосування за відставку всього уряду.

У відставку подали також Іцхак Вассерлауф (міністр у справах Негева і Галілеї) і Аміхай Еліягу (міністр спадщини). Відповідно до законодавства Ізраїлю, їхні заяви набудуть чинності протягом 48 годин.

Чотири інші міністри, троє від Релігійної сіоністської партії (міністр фінансів Бецалель Смотріч, міністр національних місій Оріт Строк і Алія та міністр інтеграції Офір Софер) і один від Лікуду (міністр діаспори Амічай Чиклі), раніше погрожували піти з уряду, якщо буде запроваджене постійне припинення вогню.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

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