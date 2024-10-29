Переміщення Путіна вдалося відстежити за фітнес-застосунком охоронців – Le Monde

Журналісти змогли зафіксувати шістьох працівників ФСО, які відповідають за безпеку президента Росії і мають публічні акаунти у застосунку Strava.

Переміщення світових лідерів, зокрема президента Росії Володимира Путіна, вдалося відстежити в Інтернеті через фітнес-застосунок, яким користуються їхні охоронці.

Про це повідомляє Le Monde.

За результатами розслідування видання, деякі агенти служб безпеки президентів Росії, Франції та США використовують фітнес-застосунок Strava. Ним часто користуються бігуни або велосипедисти. На початку 2018 року застосунок надав мапу активності, яка відображає усі агреговані поїздки користувачів. Так, що товстіша і яскравіша лінія маршруту, то більше спортсменів проїхало ним.

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Військовослужбовці, які зазвичай є спортивними ентузіастами, не захищали свою активність та оприлюднили її. Таким чином Strava об'єднує анонімні дані та розкриває наявність військових баз в усьому світі або їхнє розташування та маршрути, які військові пройшли там або навколо.

Окрім того, з'ясувалося, що можна ідентифікувати за іменем працівників розвідувальних служб або військових, не заходячи на анонімну мапу, а вивчаючи розміщені на Strava дії.

Так, французькі журналісти змогли зафіксувати шістьох працівників російської Федеральної служби охорони, які відповідають за безпеку Путіна і мають публічні акаунти у Strava. Пересування працівників, зокрема під час професійних поїздок, можна було відстежити онлайн.

Водночас у службі охорони президента Франції Еммануеля Макрона вдалося встановити 12 осіб, які користуються Strava, а в Секретній службі США – 26.

Видання акцентує, що американські агенти, переміщення яких можна відстежити, охороняють президента США Джо Байдена, його дружину, кандидатів у президенти Камалу Гарріс і Дональда Трампа, а також дружину остатнього Меланію.

Журналісти навели приклад, коли за профілем агента Секретної служби США 2023 року вдалося визначили готель у Сан-Франциско, в якому невдовзі зупинився Байден напередодні переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За кілька годин до приїзду американського президента агент спецслужби вирушив на пробіжку, і його маршрут було видно через застосунок.

У Пентагоні стверджують, що дуже серйозно ставляться до цього питання. А Міністерство збройних сил Франції посилює заходи.

До слова, експрацівник ФСО Росії Гліб Каракулов 2023 року розкрив деякі таємниці Путіна. Зокрема, він сказав, що диктатор має ідентичні кабінети в резиденціях по всій Росії та особистий бронепоїзд.

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