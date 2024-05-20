Перемога Путіна – невигідна: Портников розповів про плани Китаю щодо війни в Україні

На яку подальшу стратегію Китаю можна розраховувати щодо війни та миру в Україні, поділився політичний аналітик, публіцист Віталій Портников.

Для Китаю, на відміну від Росії, яка хоче відновити свої позиції у ролі глобального гравця і захопити територію, яку Москва вважає несправедливо втраченою, важливо перетворитися на другого основного глобального гравця. Фактично побудувати біполярний світ. Для того, щоб цей біполярний світ став реальністю, Сі Цзіньпіну потрібно насамперед послабити позиції Заходу.

І Росія повинна бути союзником Китаю, але таким, який не буде мати самостійної політичної ролі. Війна Росії проти України, в принципі, абсолютно входить у плани Китаю, тому що вона послаблює Росію економічно і політично. І водночас послаблює Захід теж достатньо сильно. Тому Китаю важливо, щоб обидві сторони виснажилися якомога більше, однак і не програли б серйозно. Ні Росія, ні Україна. Про це повідомив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников в інтерв’ю Oboz.ua.

"Китаю не потрібно, щоб Росія стала таким собі Радянським Союзом, тому що в результаті це буде не біполярний, а багатополярний світ. Адже якщо Росія інтегрує Україну, то стає політичним гегемоном Європи. А Китай сам хоче бути політичним гегемоном Європи. Китаю потрібно, аби ця війна продовжувалася як війна низької інтенсивності, виснажуючи сторони, однак не знищуючи їх. Умовно кажучи, це заморожування війни, "перемир'я", – каже аналітик.

За словами Портникова, мирне врегулювання того, що у Китаї називають "українською кризою", – це одна з центральних тем переговорів між Сі та Путіним. І це абсолютно конкретні тези з боку Китаю.

"Напередодні візиту Путіна МЗС КНР оприлюднило свої пропозиції щодо саме такого замороження конфлікту. І Путін з цим погоджується. Тому, звичайно, для Китаю немає великої проблеми у продовженні російсько-української війни. Однак тут є ціла низка послідовностей. Якщо Китай не проти продовження цієї війни, він має допомагати Росії і економічно, і шляхом постачання продукції подвійного призначення, інакше РФ не зможе відновлювати свій ВПК", – зазначив він.

А якщо Китай, за словами Портникова, поставляє Росії якусь продукцію, його економіка потрапляє під санкції. І таким чином виникає пряме бажання, щоб цей конфлікт закінчився.

"Китай не думає про поразку Росії у цій війні. Однак він думає про її фіналізацію", – підсумував аналітик.

Раніше ТСН.ua розбирався, чому візит Путіна до Китаю та його переговори з Сі Цзіньпіном пішли не за планом.

Читайте також провідні новини дня: