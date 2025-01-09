Перемога Росії у війні коштуватиме США дорожче, ніж витрати на військову допомогу Україні – Bloomberg

Такий сценарій змусить Пентагон збільшити п’ятирічний план витрат з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона, що становить додаткові 165 мільярдів доларів щороку.

Консервативний аналітичний центр Американський інститут підприємництва (AEI) опублікував звіт, у якому попереджає, що перемога Росії у війні проти України матиме серйозні фінансові наслідки для Сполучених Штатів. Згідно з аналізом, успіх російського вторгнення потребуватиме збільшення бюджету Пентагону на 808 мільярдів доларів до 2029 року.

Про це пише Bloomberg

AEI стверджує, що перемога Росії призведе до значної дестабілізації в Європі, надаючи Москві сміливість загрожувати країнам-членам НАТО. Для США це означатиме збільшення витрат на оборону, спрямованих на стримування і можливе відбиття неядерної агресії Росії за межами України.

У звіті зазначено, що такий сценарій змусить Пентагон збільшити п’ятирічний план витрат з 4,4 трильйона доларів до 5,2 трильйона, що становить додаткові 165 мільярдів доларів щороку. Наразі поточний оборонний бюджет США переважно орієнтований на протистояння Китаю в Азії.

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AEI наголошує, що короткострокові витрати на військову допомогу Україні значно менші, ніж довгострокові витрати на наслідки російської перемоги. Звіт називає підтримку України стратегічно вигідною для США, зокрема у фінансовому сенсі.

Позиція обраного президента Трампа

Дональд Трамп, який невдовзі вступить на посаду президента, залишив відкритим питання щодо подальшої підтримки України. Серед можливих варіантів він розглядає як збільшення військової допомоги, так і її повне припинення, щоб примусити Київ і Москву до мирних переговорів.

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Трамп успадкує понад 3 мільярди доларів із фонду "президентських повноважень щодо скорочення", які можна використати для постачання зброї Україні. Проте, за словами експертів, поки немає жодних сигналів, що його адміністрація проситиме Конгрес про схвалення нових пакетів допомоги.

Поточна ситуація

Адміністрація Байдена готується оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Однак цей крок, як і загалом підтримка України, залишається предметом гострих дебатів у США.

AEI підсумовує у своєму аналізі: "Довгострокові витрати на допущення перемоги Росії значно перевищують витрати на підтримку України зараз".

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, Сполучені Штати Америки оголосили про останній пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента Джо Байдена. Його сума становить 500 мільйонів доларів.