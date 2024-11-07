Перемога Трампа знаменує початок кінця війни в Україні ‒ The Spectator

План Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Путіна до переговорів, вважає аналітик.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США віщує початок кінця війни в Україні ‒ і, ймовірно, залишить Путіну контроль над більшою частиною або навіть всією територією, яку він захопив за майже три роки.

Таку думку висловив британський історик і журналіст Оуен Метьюз у своїй статті для The Spectator.

"Для багатьох українців такий результат стане зрадою їхньої боротьби, ударом у спину з боку Заходу, який посіє десятиліття гніву і обурення. Однак для інших швидке завершення конфлікту, перш ніж буде втрачено ще більше землі і загинуть десятки тисяч молодих українців, є найкращою надією на порятунок гідного майбутнього для їхньої країни, перш ніж їхня інфраструктура, економіка і ціле покоління будуть повністю знищені", ‒ пише оглядач.

На його думку, якщо негласні переговори між РФ та Україною, які наразі нібито тривають у Катарі, про припинення взаємних атак по енергетичній інфраструктурі зазнають невдачі, російські атаки загрожують зробити великі міста і селища фактично непридатними для життя взимку поки російський наступ у Донецькій області набирає обертів і зрештою може загрожувати оточенням Харкову.

"Зрештою, зважаючи на те, що практичні шанси України на повернення втрачених територій близькі до нуля, важко побачити різницю між остаточною угодою, яку уклала би Гарріс, і тією, яку, ймовірно, укладе Трамп. На столі стоїть де-факто, а не де-юре розділ України вздовж лінії контролю ‒ де б вона не проходила на момент укладання перемир'я ‒ плюс гарантії безпеки для України, але не пов'язані з повноправним членством в НАТО", ‒ підсумував автор.

Раніше повідомлялося, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США політика Вашингтону щодо підтримки України майже напевно зміниться. Але наразі неможливо сказати, як саме.

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