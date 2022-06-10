"Перемога України не буде сюрпризом": відомий американський історик заявив, що Україні судилося перемогти Росію

"Перемога України не буде сюрпризом": відомий американський історик заявив, що Україні судилося перемогти Росію

Сьогодні існує думка, що Росія як ядерна держава нібито не може програти війну. Однак на думку відомого американського історика та експерта із новітньої історії Східної Європи Тімоті Снайдера, це "повні нісенітниця.

Історик переконаний, що Холодна війна довела світові, що ядерну державу можна перемогти. Це доводять програні війни Радянського Союзу проти Афганістану, а також США проти В'єтнаму.

Про це Снайдер написав у своєму твітері.

"Говорячи про російсько-українську війну, деякі коментатори виходять з того, що ядерна держава не може програти війну. Це повна нісенітниця, і небезпечна нісенітниця!" - наголосив Снайдер.

Історик навів приклади, коли ядерні США програли війну В'єтнамові, а СРСР програв у Афганістані.

Експерт наводить іншу популярну думку, що Холодна війна була періодом деколонізації, коли колоніальні держави програвали вирішальні війни антиколоніальним рухам або державам. Снайдер переконаний, що Росія сьогодні діє якраз як колоніальна держава.

Він нагадує, що в останні десятиліття частішає тенденція, коли менша держава перемагала більшу на полі бою.

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"Ядерні держави насправді програють війни. Великі країни часто програють. І імперські держави будуть принижені. З погляду історії, перемога України над Росією не буде сюрпризом", - пише історик.

Водночас, за словами Снайдера, якщо Україна програє цю війну, то н"е тому, що неминуче мала програти".

"Українці роблять, що можуть, і історія показує, що у них є шанс", - каже експерт.

Він вважає, що нерозуміння новітньої історії ускладнює перемогу України: "Коли ми робимо неправильні уроки з минулого, ми даємо собі виправдання для бездіяльності в сьогоденні".

"Якщо ж Україна програє цю війну, це може бути пов'язано з тим, що інші використовували погані історичні приклади, аби знайти собі виправдання втраченого часу протягом тижнів, які визначать наступні десятиліття", - резюмував Снайдер.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 1 червня заявив, що оголошена президентом США Джо Байденом допомога для України допоможе їй виграти війну. Натомість президент Росії Володимир Путін не отримає нічого за свою агресію.

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